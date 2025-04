Dilei.it - Ascolti tv dell’1 aprile, Stefano De Martino sfida perfino la Coppa Italia

Deè tornato in prima serata con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai 2, e si è scontrato con la partita diEmpoli-Bologna su Canale 5. Mentre su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio di Morgane – Detective Geniale.Stasera tutto è possibile è arrivato al penultimo appuntamento.Dein prima serata su Rai 2 si è conquistato il podio degli, puntata dopo puntata e non vuole cedere proprio ora che il programma è agli sgoccioli. Tema della serata è stato “Mare mare”. Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci tra gli ospiti.Su Canale 5 è andata in onda la partita di, Empoli-Bologna. Mentre Rai 1 ha trasmesso due nuovi episodi di Morgane – Detective Geniale dove Morgane si ritrova al fianco di Karadec per risolvere un nuovo caso, l’omicidio di una donna che sembra essere collegato a quello di altre tre vittime, tutte donne, tutte uccise di sabato; Morgane è certa che si tratti di un serial killer.