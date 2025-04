Panorama.it - Gaza: Israele lancia un’operazione di terra a Rafah

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l’espansione dell’operazione militare nella Striscia di. L’offensiva prevede l’evacuazione su larga scala dei civili dalle aree interessate dai combattimenti, la neutralizzazione di Hamas e delle sue infrastrutture e l’occupazione di nuovi territori, che saranno integrati nelle zone di sicurezza israeliane per proteggere militari e comunità civili. «Invito i residenti diad agire ora per rimuovere Hamas e restituire tutti gli ostaggi. Questo è l’unico modo per porre fine alla guerra», ha dichiarato Katz.Fonti palestinesi hanno riferito che le forze diisraeliane, supportate da carri armati, hanno iniziato ad avanzare verso le aree centrali e orientali di. L’attacco diè stato accompagnato da intensi bombardamenti aerei, durati diverse ore.