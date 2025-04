Sololaroma.it - Roma, Di Biagio: “Conte sarebbe perfetto per la panchina”

Dopo la vittoria contro il Lecce, lasi prepara ad affrontare la Juventus nella trentunesima giornata di Serie A (match in programma domenica all’Olimpico alle 20:45), nel primo di una serie di scontri diretti che saranno decisivi per il quarto posto. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista giallorosso Luigi Diha parlato della partita contro i bianconeri e di chi gli piacerebbe vedere sullail prossimo anno. Di: “Domenica ci si gioca davvero tanto”Diha elogiato le qualità della rosa giallorossa e il lavoro di Claudio Ranieri: “Ho sempre pensato che avesse una rosa superiore a Bologna, Fiorentina e Lazio. Per come è costruita era subito dietro le big. Ranieri ha fatto qualcosa di incredibile. Ad inizio stagione qualcosa si era inceppato, ma se lavori bene i valori vengono fuori.