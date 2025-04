Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer rinuncia al titolo Nordamericano, ma potrà scegliere l’avversaria per S&D

È ancora fresca nella memoria dei fan di NXT la grande prestazione della scorsa settimana di, capace nella stessa sera di difendere sia ilfemminile NXT, che ilfemminile con in mezzo anche un piccolo infortunio alla zona lombare. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dell’intera divisione femminile, con tante atlete che hanno reclamato una chance alla GM Ava, la quale nel corso della settimana ha dovuto pensare ad una soluzione.Una scelta importanteProprio la GM Ava ha aperto la puntata di NXT chiamando sul ring la double champ. Dopo essersi complimentata con la sua campionessa, Ava ha parlato della necessità che le due cinture vengano difese spesso, avendo a disposizione un roster molto talentuoso e profondo. Proprio per questo motivo, dopo diverse discussioni avvenute in settimana, lei ehanno condiviso l’idea di rendere vacante la cintura nordamericana, per dare la possibilità alle altre donne della divisione di contendersi ila Stand & Deliver in un six-woman ladder match.