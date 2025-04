Mistermovie.it - Mister Movie | Trevor Jackson Arriva a Grey’s Anatomy: Novità e Intrighi Stagione 21!

in Grey's: Un Volto Nuovo che Rivoluzionerà il Grey Sloan?Sei pronto per una ventata di aria fresca al Grey Sloan Memorial? Preparati, perché, volto noto di Grown-ish e Superfly, sta per fare il suo ingresso in Grey's! L'attore si unirà al cast per gli ultimi due episodi della21, portando con sé un personaggio descritto come affascinante, intelligente e, diciamocelo, un po' arrogante. Immagina il caos che potrebbe scatenare!Nuovo Personaggio, Nuovi Drammi: Cosa Aspettarci dain Grey's?Il suo ruolo preciso resta ancora uno. Sarà un nuovo interno pieno di ambizioni? Un residente chirurgico con la stoffa del leader? Qualunque sia il suo ruolo, sembra destinato a riempire il vuoto lasciato dalle recenti partenze, ma soprattutto, sembra pronto a portare scompiglio.