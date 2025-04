Oasport.it - Mats Wilander severo su Alcaraz: “L’incostanza sarà un tratto caratterizzante della sua carriera”

Un periodo complicato per Carlos. Lo spagnolo avrebbe sperato di fare gran cassa nelle ultime settimane, vista anche l’assenza forzata di Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Era lecito aspettarsi, infatti, che l’iberico potesse puntare alla doppietta nel Sunshine Double, avendo vinto in passato sia a Indian Wells che a Miami. In particolare, il funambolo di Murcia era andato a segno nel 2023 e nel 2024 in California.Le cose sono andate diversamente e l’eliminazione all’esordio contro David Goffin nel match sul campo dell’Hard Rock Stadium ha alimentato non pochi dubbi sul rendimento di Carlitos, visti i risultati dal post finale olimpica (persa contro Novak Djokovic). Da quella sconfitta, infatti, l’iberico ha ottenuto “solo” due titoli ATP500, di cui uno però molto prestigioso, ovvero a Pechino e battendo in finale Sinner in un confronto di altissimo livello.