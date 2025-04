Iodonna.it - Due miti delle arti marziali al cinema, un nuovo allievo e tanta azione

Leggi su Iodonna.it

Il mondo di Karate Kid sta per riaprirsi con una nuova, avvincente storia che mescola nostalgia e innov. Il trailer di Karate Kid: Legends è appena arrivato, svelando un film che promette di conquistare i fan storici e le nuove generazioni. Diretto da Jonathan Entwistle, conosciuto per il suo lavoro in The End of the F***ing World, il film offrirà un mix di, emozione e nuove alleanze tra iconici maestri. Un cast stellare, che include il ritorno di Jackie Chan e Ralph Macchio, è pronto a portare la saga a unlivello. La data da segnare sul calendario è il 5 giugno. I 10 film più visti della storia delguarda le foto Karate Kid: Legends, due icone a fare da maestriLa novità principale di Karate Kid: Legends è l’incontro tra il leggendario Daniel LaRusso, interpretato da Ralph Macchio, e l’altrettanto iconico Mr.