Commissioni agenti 2024 Inter sul podio! Ecco quanto ha speso il club nerazzurro

di Redazionesulhailperriguarda le operazioni di mercatoCome ogni anno, la FIGC pubblica il totale dellepagate daidi Serie A per le operazioni di mercato. Tra le società, la Juventus è quella che ha investito di più in compensi per gli, con quasi 34 milioni di euro, seguita dae Napoli, che completano ilUFFICIALE??agli2?0?2?4?Juventus 33,989 milioni di euro24,737 milioniNapoli 18,184Roma 17,108Milan 15,295Atalanta 14,331Verona 13,990Fiorentina 11,503Lazio 10,642Bologna 10,303Udinese 8,416Genoa 8,092Como 6,160Parma 6,070Lecce 5,250. pic.twitter.com/2WvS4Wmek8— Daniele Mari (@marifc) April 2, 2025 L’ha investito 24,7 milioni di euro inaglinel, una cifra significativa dovuta soprattutto alle numerose operazioni a parametro zero, che pesano inevitabilmente su questa voce di spesa.