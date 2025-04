Laspunta.it - Anzio, domani il Job Day. Incontro tra domanda e offerte di lavoro. Organizzato da Vistamare rete d’impresa

Si terrà3 aprile dalle 15 alle 19, presso l’Istituto alberghiero “Apicio Colonna Gatti”, il “Job day”, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di, daladi Impresa di, dal centro per l’impiego die dall’istituto alberghiero. Sarà una giornata di, confronto tra aziende, cittadini e servizi del territorio, per creare connessioni tra le realtà produttive e chi è in cerca di occupazione.Vincenzo Pepe presidente delladi imprese Vista Mare di“Voglio sottolineare l’importanza di questa iniziativa per sopperire alle carenze del mercato del, rendendo possibile un nuovo approccio per la ricerca di personale qualificato – ha detto Vincenzo Pepe, rappresentante di– Sarà untra Imprese in cerca di personale e chi vuole candidarsi per le posizioni richieste.