Milan Inter le probabili scelte di Conceicao | rientra Leao davanti?

di Redazione, ledi? Le ultime in vista della sfida di questa sera a San SiroCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sullediper il derby di Coppa Italia traed, in programma questa sera a San Siro. Ecco le ultime indiscrezioni:LE ULTIME IN CASA- «Malick Thiaw ha recuperato dal virus che l’aveva messo ko a Napoli e riprenderà posto al centro della difesa, vicino a Gabbia. La conferma è arrivata dallo stesso Conceiçao ieri nella conferenza stampa della vigilia pre derby. Contro l’il portoghese riproporràtitolare, con Joao Felix a scivolare in panchina. I dubbi: più Jimenez di Musah all’ala destra, Abraham in vantaggio su Gimenez e Jovic al centro dell’attacco.