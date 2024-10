Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora Maltempo oggi e domani sull'Italia secondo le previsioni meteo. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo che tornerà quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, conferma un deciso miglioramento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancoraoggi e domani sull'Italia secondo le. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo che tornerà quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma un deciso miglioramento

Altre notizie su.

Nuovo maltempo in Emilia Romagna - le previsioni dell’esperto : l’attenzione resta alta - La situazione a Bologna A Bologna non pioverà in modo consistente ma “pioverà sul bagnato – continua l’esperto – e non sono da escludere possibili riacutizzazioni di allagamenti. Ma saranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre i giorni più critici: “Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nei bacini occidentali del Po”, spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia. (Ilrestodelcarlino.it)

