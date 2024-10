A che ora gioca Matteo Berrettini i quarti a Vienna: programma, avversario, tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dovrà attendere ancora per conoscere il nome del prossimo avversario Matteo Berrettini, che nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria, venerdì 25 ottobre affronterà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Brandon Nakashima. La sfida dell’azzurro sarà la terza in programma a partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro di Matteo Berrettini avrà inizio non prima delle ore 18.00. Il tennista italiano nei precedenti contro il russo è in vantaggio per 4-0, mentre contro lo statunitense è avanti 1-0. La diretta tv del match di Matteo Berrettini del torneo di Vienna 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport. Oasport.it - A che ora gioca Matteo Berrettini i quarti a Vienna: programma, avversario, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dovrà attendere ancora per conoscere il nome del prossimo, che neidi finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a, in Austria, venerdì 25 ottobre affronterà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Brandon Nakashima. La sfida dell’azzurro sarà la terza ina partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro diavrà inizio non prima delle ore 18.00. Il tennista italiano nei precedenti contro il russo è in vantaggio per 4-0, mentre contro lo statunitense è avanti 1-0. La diretta tv del match didel torneo di2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di Vienna? Attesa per l’avversario - tutti i precedenti a favore - Matteo Berrettini ha messo in mostra il suo talento e la sua caratura agonistica, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in tre set e qualificandosi così ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. . Vantaggio anche nei testa a testa con Nakashima: 1-0, frutto dell’affermazione ottenuta due anni fa al primo turno degli Australian Open. (Oasport.it)

Questo è Matteo Berrettini! Vince una grande partita con Tiafoe e accede ai quarti a Vienna! - Il romano subisce un parziale di 4 punti a zero e perde 8-6. Soffre l’azzurro nei turni al servizio, concedendo una palla break nel terzo e una nel quinto game, ma è nei cosiddetti “pressure-points” l’ex top-10 c’è. La prima non sostiene il nostro portacolori e arriva il 5-5. Leggendo le statistiche sono da rimarcare i 16 ace dell’azzurro, che ha messo in campo il 68% delle prime di servizio, da cui ha ottenuto il 71% dei punti. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-7 6-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : Matteo è tornato! Grande vittoria e pass per i quarti! - Ancora parità. Pasticcio a rete di Tiafoe, che non chiude lo smash e manda out il dritto successivo. 7 ACE ed un doppio fallo per Tiafoe, che dalla prima ha ricavato il 66% dei punti. 40-0 Servizio vincente dello statunitense. 22:59 L’azzurro tornerà in campo venerdì per i quarti di finale in cui attende uno tra il russo Karen Khachanov e l’americano Brandon Nakashima. (Oasport.it)