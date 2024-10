Ilfoglio.it - Perquisiti due dirigenti procuratori di Tim e Ntt Data. L'ipotesi è corruzione aggravata

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non ci voleva proprio la grana giudiziaria per Tim che, dopo la vendita della rete fissa e la cessione ben avviata dei cavi sottomarini di Sparkle, sta provando a costruirsi un futuro nei servizi di telefonia mobile e come potenziale aggregatore del settore. Oggi, la notizia della perquisizione della sede della società a Roma e dell’esistenza di un’inchiesta giudiziaria a carico deidi Tim e del colosso hi-tech giapponese Ntt, sulla base dei rapporti intercorsi tra i due con anche scambi denaro, ha dato un brusco scossone al titolo che ha perso oltre il 2 per cento.