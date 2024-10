Calciomercato.it - Nuova avventura per Leclerc, da non credere: il ferrarista cambia abitacolo

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)per Charles, il pilota Ferrarie lascia anche i suoi sostenitori senza parole Lo scorso weekend è stato ricco di soddisfazioni per Charles, che ha trionfato nella gara di Austin in Texas. Il pilota Ferrari ha così recuperato qualche punto a Verstappen, primo in classifica e Norris, che ora dista “soltanto” 22 punti. Con 5 gare ancora a disposizione, riuscire a trionfare nel Mondiale sarà complicatissimo, quasi un’impresa impossibile, ma sognare non guasta mai. Charles(LaPresse) – Calciomercato.itIl podio, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra garantito e i tifosi del “Cavallino” sperano di poter ottenere addirittura qualcosa di più. Servirà una prestazione perfetta già in Messico, tra 4 giorni, con la gara in scena alle 21 ore italiane.