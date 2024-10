LIVE – Young Boys-Inter 0-0 Youth League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latestuale di, match valevole per la terza giornata della fase campionato di. La formazione nerazzurra arriva da due vittorie consecutive conquistate contro Manchester City e Stella Rossa e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da restare nel blocco delle squadre al comando della classifica a punteggio pieno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 14:00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F50-0(4-3-3): 1 Cherif; 2 Thermoncy, 5 Jetzer, 4 Raicevic, 3 Smith; 11 Dalipi, 8 Jost, 6 Bomo, 7 Mendes; 10 Rufener, 9 Tsimba.