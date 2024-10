Costumi di Halloween: se vuoi davvero far paura, quest'anno vestiti come una It-girl del momento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se siete in cerca di idee per un travestimento pauroso, sì, ma anche chic non dovete fare altro che dare un'occhiata a ciò che hanno indossato le vostre celebrities preferite negli ultimi mesi. Dark, eccentrici e sexy: ecco gli outfit perfetti per la notte più spaventosa dell'anno Vanityfair.it - Costumi di Halloween: se vuoi davvero far paura, quest'anno vestiti come una It-girl del momento Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se siete in cerca di idee per un travestimento pauroso, sì, ma anche chic non dovete fare altro che dare un'occhiata a ciò che hindossato le vostre celebrities preferite negli ultimi mesi. Dark, eccentrici e sexy: ecco gli outfit perfetti per la notte più spaventosa dell'

I pericoli nascosti dei costumi di Halloween per bambini : ecco a cosa fare attenzione - Un esperto di design e costumi ha recentemente chiarito alcune insidie poco note nei comuni travestimenti scelti da molti bambini per Halloween: "Meglio evitare maschere integrali e costumi troppo larghi, ostacolano la respirazione e impediscono i movimenti".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Halloween - cani e gatti sfilano con costumi spaventosi : l’evento nelle Filippine - Tra loro c’erano un barboncino vestito da scorpione e un gatto persiano che indossava un costume da infermiera zombie. Animali domestici vestiti con costumi spaventosi hanno sfilato per un evento speciale di Halloween. Il primo premio è andato a un barboncino di sette anni di nome Harry che ha sfilato sulla passerella vestito da tarantola. (Lapresse.it)