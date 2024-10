Calzaturieri di Confartigianato, la nuova presidente nazionale è la padovana Katia Pizzocaro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La padovana Katia Pizzocaro è la nuova presidente nazionale dei Calzaturieri di Confartigianato. Guiderà il Direttivo nazionale della categoria per i prossimi quattro anni. Pizzocaro è titolare di Paoul, azienda leader nella creazione di scarpe da ballo esportate ogni anno in tutto il mondo Padovaoggi.it - Calzaturieri di Confartigianato, la nuova presidente nazionale è la padovana Katia Pizzocaro Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Laè ladeidi. Guiderà il Direttivodella categoria per i prossimi quattro anni.è titolare di Paoul, azienda leader nella creazione di scarpe da ballo esportate ogni anno in tutto il mondo

