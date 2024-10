“Tuo figlio rischia la galera”, e le ruba 25mila euro: giovane arrestato per estorsione (Di martedì 22 ottobre 2024) Truffa un’anziana simulando il rischio di un arresto del figlio, giovane arrestato e accusato di estorsione. Nell'ambito di un'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare Casertanews.it - “Tuo figlio rischia la galera”, e le ruba 25mila euro: giovane arrestato per estorsione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Truffa un’anziana simulando il rischio di un arresto dele accusato di. Nell'ambito di un'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare

