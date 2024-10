Sony LinkBuds Fit, gli auricolari per fare sport (Di martedì 22 ottobre 2024) Bluetooth con cancellazione del rumore, si rivolgono agli sportivi e a chi cerca soprattutto comodità Wired.it - Sony LinkBuds Fit, gli auricolari per fare sport Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bluetooth con cancellazione del rumore, si rivolgono agliivi e a chi cerca soprattutto comodità

Sony lancia la nuova linea LinkBuds : cuffie true wireless leggere - aperte o no - e uno speaker coordinato - . Rinnovato anche l'originalissimo layout ad anello. È tutta nuova la linea di cuffie true wireless di Sony pensate per chi le indossa a lungo, anche quando non ascolta musica ma magari è solo in attesa di una telefonata. Leggi tutto . . E c'è anche uno speaker coordinato che si "scambia" la musica con le cuffie. (Dday.it)

Sony arricchisce la serie LinkBuds con due paia di cuffiette e un altoparlante - Sony ha presentato LinkBuds Open, LinkBuds Fit e LinkBuds Speaker, due paria di cuffie e un altoparlante di cui trovi tutto in questo articolo. L'articolo Sony arricchisce la serie LinkBuds con due paia di cuffiette e un altoparlante proviene da TuttoAndroid. . (Tuttotech.net)