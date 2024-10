Peste suina, un solo nuovo caso nell'ultima settimana nel savonese (Di martedì 22 ottobre 2024) nell'ultima settimana, secondo l'aggiornamento datato 20 ottobre 2024 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nella nostra regione è stata riscontrata una nuova positività alla Peste suina africana sui cinghiali, che porta il totale a 1.029.Il caso Genovatoday.it - Peste suina, un solo nuovo caso nell'ultima settimana nel savonese Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024), secondo l'aggiornamento datato 20 ottobre 2024 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta,a nostra regione è stata riscontrata una nuova positività allaafricana sui cinghiali, che porta il totale a 1.029.Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salami contaminati da peste suina : "Da oltre un mese nessuno li ritira" - Dunque quei salami, non pericolosi per l’uomo, devo tenerli in casa, non posso buttarli perchè se un animale se ne nutrisse si diffonderebbe la peste suina e ormai il responsabile della custodia sono io, individuato dalla fattura di acquisto. Mi viene detto che i salami facevano parte di un lotto contaminato da peste suina e che avrei dovuto subito assicurarli dentro un sacco di nylon chiuso ... (Lanazione.it)

"Peste suina - siamo seduti su una bomba ad orologeria" - Il terzo pilastro della lotta alla Psa si basa sulla sorveglianza delle carcasse, con l'impiego di militari (accompagnati da locali) e volontari di protezione civile. Infine sarà rafforzata la biosicurezza negli allevamenti (ad oggi 29 quelli chiusi). "Siamo molto lontani dal poter eradicare il... (Parmatoday.it)

Peste suina africana - Cia Padova lancia l'allarme : «Attuate il piano degli interventi urgenti» - «Subito la piena attuazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della pesta suina africana e del programma straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali»: l’appello è stato rivolto da Cia Padova ad Oscar Da Rold... (Padovaoggi.it)