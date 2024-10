Bergamonews.it - ‘Il Capo’, il ‘Boss’, ‘Gessica’: i soprannomi della cricca, le società ‘cartiere’ e la maxi frode da 35 milioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Treviglio. C’è A.M., 50 anni, di Palosco, detto ‘Il. E c’è L.M., 56 anni, di Ghisalba, detto. Il primo è considerato la mentepresunta associazione a delinquere che avrebbe nascosto alle casse dello Stato oltre 35di euro di ricavi ed evaso l’Iva per 2e 700 mila euro. Il secondo è il suo braccio destro, ma tutto da soli non potevano fare. Sarebbero soltanto i vertici dell’organizzazione finita al centro di una complessa indagineGuardia di Finanza di Treviglio, indagine che comprende 74 soggetti legati a 38 imprese dell’edilizia privata che attraverso“cartiere” e un giro di false fatture avrebbero beffato il Fisco tra il 2019 e il 2022. Un “sofisticato” e “lucroso” “sistema evasivo”, lo definiscono in una nota gli investigatori, “in grado di inquinare un settore di estrema importanza economica e sociale per il territorio orobico”.