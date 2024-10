Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il Milan contro il Club Brugge, per la terza giornata dellascendono in campo lae ilÈ tempo di scendere in campo per altre due squadre, dopo il Milan di Paulo Fonseca, per la terza giornata del nuovo format della: spazio a. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo la soffertissima vittoria nei minuti finale contro la Lazio nell’ottava giornata del campionato di Serie A, grazie ad un autogol del difensore biancoceleste Mario Gila. Una prestazione che non ha soddisfatto, a maggior vista la superiorità numerica per l’espulsione di Alessio Romagnoli per gran parte della partita giocata sabato sera.