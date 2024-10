Al Pacino spiega perché ha evitato di guardare Il Padrino per oltre 50 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Il grande attore americano ha rivelato di non aver visto il capolavoro di Francis Ford Coppola per oltre 50 anni dopo la sua uscita Nonostante sia uno dei film più visti e studiati di sempre, il leggendario Al Pacino ha rivelato recentemente di aver evitato di guardare Il Padrino per oltre cinquant'anni. Diretto da Francis Ford Coppola, il film è uscito per la prima volta nel 1972 e vede Pacino nel ruolo di Michael Corleone, il figlio di un boss mafioso che gradualmente prende il controllo degli affari di famiglia. Generalmente è considerato uno dei migliori film di tutti i tempi e ha fatto guadagnare a Pacino anche una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel nuovo libro di memorie di Pacino, Sonny Movieplayer.it - Al Pacino spiega perché ha evitato di guardare Il Padrino per oltre 50 anni Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il grande attore americano ha rivelato di non aver visto il capolavoro di Francis Ford Coppola per50dopo la sua uscita Nonostante sia uno dei film più visti e studiati di sempre, il leggendario Alha rivelato recentemente di averdiIlpercinquant'. Diretto da Francis Ford Coppola, il film è uscito per la prima volta nel 1972 e vedenel ruolo di Michael Corleone, il figlio di un boss mafioso che gradualmente prende il controllo degli affari di famiglia. Generalmente è considerato uno dei migliori film di tutti i tempi e ha fatto guadagnare aanche una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel nuovo libro di memorie di, Sonny

