Scambio politico-mafioso | arrestato il sindaco di Poggiomarino Il boss racconta così controllavo il comune VIDEO

AGI - l sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e il vice sindaco Luigi Belcuore avevano un accordo con Franco Carillo, l'intermediario tra i politici e il boss appena scarcerato Rosario Giugliano, a capo dell'omonimo clan locale che controlla gli affari criminali nel comune in provincia di Napoli. E così, come emerge dall'inchiesta della Dda che oggi ha portato al loro arresto, per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 il clan capeggiato da Giugliano si sarebbe adoperato per far eleggere sindaco Falanga "esautorando potenziali candidati avversari, facendo confluire i voti degli affiliati e imponendo sulla cittadinanza locale delle condizioni d'intimidazione e di assoggettamento". Con la promessa dell'affidamento di appalti pubblici.

