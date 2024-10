Musk lancia lotteria, in palio un milione al giorno per chi firma per Trump (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elon Musk continua a offrire direttamente agli elettori le sue fortune di uomo più ricco del mondo a sostegno dell'elezione di Donald Trump. Dopo aver promesso 47 dollari per ogni firma alla petizione pro tycoon negli stati chiave, ora il miliardario tech lancia una lotteria: ogni giorno verrà estratto un milione di dollari Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eloncontinua a offrire direttamente agli elettori le sue fortune di uomo più ricco del mondo a sostegno dell'elezione di Donald. Dopo aver promesso 47 dollari per ognialla petizione pro tycoon negli stati chiave, ora il miliardario techuna: ogniverrà estratto undi dollari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musk : “Un milione al giorno all’elettore scelto tra i firmatari della petizione su libertà di parola e armi”. A Trump versati già 75 milioni - . . 600 euro) ogni giorno, fino alle elezioni presidenziali, a chi verrà estratto tra i tanti americani che firmeranno la sua petizione a favore della "libertà di parola" e del diritto di portare armi. Nel suo ultimo comizio nella indecisa Pennsylvania Trump si è lasciato andare anche a oscenità e volgarità, anche contro la sua rivale Kamala Harris. (Quotidiano.net)

Musk : “Un milione al giorno a elettore scelto tra i firmatari della petizione su libertà di parola e armi”. A Trump versati già 75 milioni - "L'obiettivo del premio da 1 milione di dollari al giorno è quello di massimizzare la consapevolezza della nostra petizione a favore della Costituzione", ha voluto sottolineare l'imprenditore su X. E lo dico con tutto il rispetto per le donne e io amo le donne. Il miliardario di Tesla aveva promesso di versare un assegno di un milione di dollari (919. (Quotidiano.net)

Musk : “Un milione al giorno a uno dei firmatari della petizione su libertà di parola e armi”. A Trump versati già 75 milioni - Un milione di dollari al giorno Musk è stato di parola su quanto annunciato sabato durante un discorso nello stato chiave della Pennsylvania: ha consegnato un assegno da un milione di dollari al primo vincitore del suo concorso durante un incontro pubblico organizzato sabato 19 ottobre. Tesla and SpaceX CEO Elon Musk jumps on stage as he arrives to speak at a town hall event hosted by ... (Quotidiano.net)