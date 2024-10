Mondiali di Bass Fishing, l’Italia sale sul terzo gradino: Bruccoleri e Turato fanno una grande gara (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viterbo – l’Italia sale sul podio ai Mondiali di Bass Fishing sulle acque del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Nello sport della pesca sportiva gli Azzurri proseguono a collezionare prestigiose medaglie internazionali. La competizione è stata organizzata da MLF Italia in collaborazione con la FIPSAS. Il torneo ha accolto 15 Nazioni. l’Italia ha staccato la medaglia di bronzo, mentre la Spagna ha vinto l’oro. L’argento è andato all’Australia. Simone Bruccoleri ed Emanuele Turato sono saliti sul podio, nella specialità a squadre. “Terzi al Mondiale di BassFishing a Bolsena. Orgogliosi, ma con l’amaro in bocca, puntavamo all’oro. – ha dichiarato il CT Simone Bruccoleri, come riporta fispas.it – Complimenti alla Spagna e all’Australia per il più che meritato risultato, hanno pescato meglio di noi. Grazie all’organizzazione impeccabile e alla squadra per la dedizione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viterbo –sul podio aidisulle acque del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Nello sport della pesca sportiva gli Azzurri proseguono a collezionare prestigiose medaglie internazionali. La competizione è stata organizzata da MLF Italia in collaborazione con la FIPSAS. Il torneo ha accolto 15 Nazioni.ha staccato la medaglia di bronzo, mentre la Spagna ha vinto l’oro. L’argento è andato all’Australia. Simoneed Emanuelesono saliti sul podio, nella specialità a squadre. “Terzi al Mondiale dia Bolsena. Orgogliosi, ma con l’amaro in bocca, puntavamo all’oro. – ha dichiarato il CT Simone, come riporta fispas.it – Complimenti alla Spagna e all’Australia per il più che meritato risultato, hanno pescato meglio di noi. Grazie all’organizzazione impeccabile e alla squadra per la dedizione.

