Lo sportello che non lascia soli | ecco Oikos centro per la famiglia

Apre a Bovisio Masciago lo sportello del progetto Oikos, centro per la famiglia. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle persone e delle loro famiglie interventi psico-socio educativi e socio sanitari attraverso dei servizi di base e integrativi con uno scopo informativo e di prevenzione. La sperimentazione del progetto ha lo scopo di creare nuovi luoghi e approcci diretti ad accrescere le opportunità e le modalità di accesso ai servizi nelle diverse fasi di evoluzione del nucleo familiare in un'ottica di "centro per la famiglia" e a rafforzare le competenze di tutto il nucleo familiare in funzione preventiva.

