Gqitalia.it - La Festa del Cinema di Roma ha dato una seconda vita al papillon

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È da qualche mese che le celebrities di tutto il mondo hanno ufficialmente messo in discussione l'egemonia della cravatta nei look formali. A marzo avevamo assistito all'ascesa della cravatta a fiocco nei look di personaggi del calibro di Cillian Murphy, Colman Domingo e Matty Matheson, mentre durante l'ultimo Festival deldi Venezia era completamente sparita dal red carpet lasciando spazio a camicie sbottonate per un tono più casual nei look di Justin Theroux, Tim Burton e Roberto Bolle. Adesso potremmo essere davanti a un terzo stadio evolutivo di questo fenomeno di stile, vale a dire ladel. Sul tappeto rosso delladeldi, sono stati due personaggi ai poli opposti dello spettro dell'abbigliamento maschile a sfoggiare lo stesso accessorio in due versioni diverse.