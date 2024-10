Ginnastica artistica, Campodonico: “Le Olimpiadi hanno suggellato il lavoro di anni. Asia D’Amato sarà importante” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Marco Campodonico ha portato in pedana la Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, capace di conquistare ben tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: lo storico argento nella gara a squadre e il doppio alloro alla trave (oro di Alice D’Amato e bronzo di Manila Esposito). Il braccio destro del DT Enrico Casella ha analizzato i risultati conseguiti dal Bel Paese ai Giochi ai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ci stiamo rendendo conto di quanto fatto grazie ai riscontri avuti dai giornali e dal pubblico, vuol dire che il nostro sport è seguito. Purtroppo della Ginnastica si parla una volta ogni quattro anni, anche se le cose un po’ stanno cambiando con queste gruppo di ragazze che tra Mondiali, Europei e Olimpiadi ha vinto parecchie medaglie. Oasport.it - Ginnastica artistica, Campodonico: “Le Olimpiadi hanno suggellato il lavoro di anni. Asia D’Amato sarà importante” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Marcoha portato in pedana la Nazionale Italiana difemminile, capace di conquistare ben tre medaglie d’oro alledi Parigi 2024: lo storico argento nella gara a squadre e il doppio alloro alla trave (oro di Alicee bronzo di Manila Esposito). Il braccio destro del DT Enrico Casella ha analizzato i risultati conseguiti dal Bel Paese ai Giochi ai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ci stiamo rendendo conto di quanto fatto grazie ai riscontri avuti dai giornali e dal pubblico, vuol dire che il nostro sport è seguito. Purtroppo dellasi parla una volta ogni quattro, anche se le cose un po’ stanno cambiando con queste gruppo di ragazze che tra Mondiali, Europei eha vinto parecchie medaglie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ginnastica artistica - Andreoli e Macchiati tornano in scena : i convocati dell’Italia per Gander e Swiss Cup - La ginnastica artistica tornerà in scena in campo internazionale nel cuore dell’autunno, con un doppio appuntamento tradizionale e sempre di grande prestigio. Mercoledì 6 novembre andrà in scena la 41ma edizione del Memorial Arthur Gander, mentre sabato 9 novembre ci sarà spazio per la Swiss Cup. Al Gander vedremo all’opera Angela Andreoli (medaglia d’argento con la squadra ai Giochi), Veronica ... (Oasport.it)

Angela Andreoli : “Abbiamo fatto la storia della ginnastica artistica grazie all’unione che c’è tra noi” - Anche lei aveva un po’ di tensione, perché alla fine sei in una finale olimpica, sei alle Olimpiadi, la gara è uguale alle altre, però alla fine ti rendi conto che non è uguale alle altre. La prova di Giorgia Villa: “Giorgia Villa ha fatto solo un attrezzo, però le sue parallele servivano perché lei è in grado di salire ed essere bella pulita, quindi servivano. (Oasport.it)

Ginnastica Artistica. A Rimini vincono le Allieve della Pgf - . A Serravalle terminato sabato, con la seconda e ultima prova, il campionato regionale Gold di specialità per la Ritmica. Ad accompagnare in questa bella prestazione le giovani ginnaste il tecnico Michela Pelizzari e il capitano della Serie A1 maschile Andrea Passini. Altro fine settimana ricco di impegni per i palestrini della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnati su più fronti tra ... (Sport.quotidiano.net)