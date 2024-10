Anteprima24.it - Catullo (Forza Italia): “De Luca ha superato il limite, l’offesa al Fortore è vergognosa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “di De, che ha definito il‘Africa’, è vergognosa. I cittadini di questa terra meritano rispetto, non offese alla loro dignità e al loro decoro. Ilè abitato da una popolazione di donne e uomini oneste, che si rimboccano le maniche ogni giorno per portare avanti i loro figli. Queste persone scelgono con coraggio di far crescere la loro comunità, affrontando con sacrificio la mancanza di servizi, una sanità inadeguata e un isolamento infrastrutturale che rende ogni giornata una sfida. Dequesta volta haogni”. Così Pasquale, coordinatore diper il, che ha poi aggiunto: “Quello che colpisce maggiormente è che nessuno dei presenti del PD, seduti al tavolo con Dedurante la festa dell’Unità a Foiano, abbia preso le distanze”.