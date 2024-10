Arriva il nuovo bonus da 850 euro al mese | a chi spetta e quando arriva

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Importante notizia per gli italiani. Unda 850alè stato annunciato dal governo italiano, che partirà proprio dal primo gennaio del 2025. Ovviamente ci sono dei requisiti da rire, che ora sono stati rivelati ufficialmente come riportato dal sito Fanpage. C’erano state discussioni intorno a questo provvedimento, che ora sta per vedere la luce. Ilda 850alarriverà proprio tra qualche. Questa misura è ritenuta una prestazione univerale all’interno del decreto legislativo, che nel marzo scorso ha reso noto i dettagli. Ma ci sono dei paletti inevitabili da rire e ora andiamo a vedere insieme quali categorie di persone potranno beneficiarne.