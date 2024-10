Ilveggente.it - Tennis italiano sotto shock: frecciata a Sinner

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), tra i due, è evidente, non corre buon sangue.clamorosa a. Ecco quello che è successo Laè forte, potente, e non è nemmeno nascosta. Ilsi interroga del motivo. Ma il fatto rimane, incredibile per quello che è, ed è pure sulla bocca di tutti.(Lapresse) – Ilveggente.itSi sa benissimo: quando un campione diventa il più forte, il più forte di tutti, allora non può stare simpatico a tutti, soprattutto ad alcuni colleghi che hanno cercato di raggiungere alcuni obiettivi nel corso della propria carriera e per tanti motivi, che possono essere di infortuni quindi fisici, oppure di talento, non ci sono riusciti.