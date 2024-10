Oasport.it - Pattinaggio artistico, Wakaba Higuchi rimonta e vince Skate America. Malinin tallonato da Miura

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha vinto, prima tappa del Grand Prix diandata in scena sul ghiaccio di Allen (Texas, USA). La giapponese si è scatenata nel free skating, riuscendo in una strepitosadalla quarta piazza con cui aveva concluso il programma corto. La 23enne si è distinta sulle note di Natura Boy e Running Up That Hill, riuscendo a esprimersi nel miglior modo possibile dopo l’infortunio che le impedì di prendere parte alla stagione 2022-2023. L’asiatica, quinta alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha trionfato con il punteggio complessivo di 196.93: decisivi i 130.81 (66.04 per la parte tecnica, 64.77 per i components) della gara odierna, grazie a cui ha operato il sorpasso ai danni della connazionale Rinka Watanabe (195.22), della statunitense Isabeau Levito (194.83) e dell’altrana Bradie Tennell (192.04).