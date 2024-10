Pesce spada uccide surfista italiana (Di sabato 19 ottobre 2024) 18.36 Una surfista e influencer di 36 anni è morta mentre faceva surf nelle isole Mentawai nella provincia indonesiana di Sumatra occidentale. I media locali riportano che la donna è stata trafitta da un Pesce spada che le ha provocato una ferita di almeno 5 centimetri nella parte superiore del torace. Giulia Manfrini, questo è il nome della vittima, era originaria di Venaria Reale (Torino). Appassionata di surf e di sport sulla neve, aveva creato un'agenzia di viaggi che organizzava vacanze sportive in montagna e al mare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 18.36 Unae influencer di 36 anni è morta mentre faceva surf nelle isole Mentawai nella provincia indonesiana di Sumatra occidentale. I media locali riportano che la donna è stata trafitta da unche le ha provocato una ferita di almeno 5 centimetri nella parte superiore del torace. Giulia Manfrini, questo è il nome della vittima, era originaria di Venaria Reale (Torino). Appassionata di surf e di sport sulla neve, aveva creato un'agenzia di viaggi che organizzava vacanze sportive in montagna e al mare.

