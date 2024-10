Inter-news.it - Il collezionista Acerbi si prepara a Roma-Inter: nuovo obiettivo!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Francescosi, sfida in programma domani sera. Rivale inedito per il centrale nerazzurro.AVVERSARIO – Al, manca in effetti uno scalpo ucraino: domani è l’occasione giusta per arricchire la sua vasta e prestigiosa collezione.infatti sarà anche la sfida nella sfida tra Artem Dovbyk, gigante di quasi uno e novanta, contro. Ilattaccante giallorosso, già quattro gol all’attivo tra tutte le competizioni, sarà il prossimo avversario che si troverà di fronte il centrale 36enne. Un duello niente male e sicuramente inedito per l’ex difensore della Lazio, che di attaccanti forti e fisici ne sa qualcosa. Quest’anno si è già messo in tasca nientepopodimeno che sua maestà Erling Braut Haaland. Ora unavversario. I precedenti sono a favore del difensore dell’