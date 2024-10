Metropolitanmagazine.it - Eco Bio Boutique sperimenta l’haircare: arrivano 4 nuove linee per capelli

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Eco Bio, azienda italiana di beautytech (attiva nel settore della cosmetica naturale) si distingue per un approccio etico e sostenibile alla bellezza. E ora si lancia in una nuova avventura: ha infatti toccato il segmento del. Grazie a questa strategia, e alla grande ascesa di questi ultimi mesi, prevede di terminare l’esercizio 2024 a 10 milioni di euro di fatturato, rispetto ai 5,5 milioni dell’anno precedente. Eco Biolancia la sua linea di haircare Il brand, completamente Made in Italy, lancerà 4di prodotti rigenerativi, idratanti e nutrienti. Sono pensati per tutti i tipi di, unendo formule biologiche avanzate e ingredienti naturali certificati. La prima è “Hair Density”, con shampoo rinforzante e trattamento anticaduta.