Una domenica dedicata all’olio nuovo: ecco “Festiv’oil” a Racalmuto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piatti caratterizzati dall’olio nuovo tutti da gustare, show cooking e musica dal vivo: sono gli ingredienti di “Festiv’oil”, l’appuntamento gastronomico in programma domenica 20 ottobre, dalle 12 alle 18, a Racalmuto presso l’azienda agricola “Relais terre di Zaccanello” nell’omonima contrada Agrigentonotizie.it - Una domenica dedicata all’olio nuovo: ecco “Festiv’oil” a Racalmuto Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piatti caratterizzati dtutti da gustare, show cooking e musica dal vivo: sono gli ingredienti di “”, l’appuntamento gastronomico in programma20 ottobre, dalle 12 alle 18, apresso l’azienda agricola “Relais terre di Zaccanello” nell’omonima contrada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pisa - al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz" - Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16. Biglietti adulti 8 euro, bambini 6 euro, sotto i tre anni gratuito. Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 del Teatro Nuovo presenta ben 14 spettacoli, la domenica alle 17, da ottobre fino ad aprile 2025 (programma completo: www. (Lanazione.it)

Francis Ford Coppola a Domenica In : “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela : “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” - In modo che la storia venga raccontata in maniera diversa, che chiede al pubblico di andare oltre i problemi che ci affliggono, guardando le cose da una prospettiva diversa”, ha spiegato l’85enne regista di origini lucane. Megalopolis è un progetto che Coppola culla da 40 anni e per 40 anni non è mai riuscito a portare a termine a causa della mancanza di investitori. (Ilfattoquotidiano.it)

Anticipazioni Verissimo - gli ospiti di domenica 13 ottobre : Al Bano e Romina di nuovo insieme - Le due sorelle sono ormai una presenza costante nel panorama televisivo italiano, grazie alla partecipazione a diversi reality e programmi di intrattenimento, e sicuramente sapranno regalare al pubblico momenti di simpatia e spensieratezza, condividendo aneddoti sulla loro carriera e la loro vita privata in cui è centrale la figura della piccola Nicole, la bambina che Silvia sta crescendo da sola. (Dilei.it)