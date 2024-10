Gaeta.it - Inizia la produzione di “Gli eroi vestiti di bianco”, il nuovo film di Alessandro Parrello

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilprogetto cinematografico di, intitolato “Glidi”, rappresenta un’importantetiva dedicata alla celebrazione del 160° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, commemorato nel 2025. Le riprese delsono giàte, frutto di una collaborazione tra Cortinametraggio e la Guardia Costiera, e si svolgeranno in scenari suggestivi quali Civitavecchia e Monopoli. Ilsi propone di unire elementi narrativi di azione, storia e romanticismo, presentando una trama contemporanea che si intreccia con eventi storici. Il progetto e la sua importanza storica “Glidi” è un progetto cinematografico di rilievo, scelto dalla Guardia Costiera per inaugurare una serie ditive in programma per il centenario della sua fondazione.