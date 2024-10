Ilrestodelcarlino.it - Concerti al Socjale: undici eventi tra musica rock e classici

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca solo una settimana all’inizio della 35esima stagione del Teatro, in via Piangipane 153, a Piangipane. La prima parte della nuova edizione, che inizia venerdì prossimo e terminerà il 10 gennaio, prevede in totalespettacoli, con inizio alle 21.30. Il concerto d’esordio (25 ottobre) sarà tenuto da ’Vittorio Bonetti & band’, in cui verranno ripercorsi i grandi successi dellaitaliana (il ricavato verrà devoluto in beneficenza alle vittime dell’alluvione di settembre). Venerdì 1 novembre ci sarà l’esibizione della ’Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’, che unisce diverse tradizionili in una sinfonia unica, rimanendo fedele allo stile balcanico, mediterraneo e mediorientale. L’8, invece, sarà il turno di Giacomo Toni con ’Narrazioni pianistiche di un Paolo Conte immerso in una vasca di Lsd’.