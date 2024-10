Cambia il ‘salotto’. Via libera al progetto. Lavori a gennaio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nessuna marcia indietro sul nuovo viale Ceccarini. La giunta ha retto alle contestazioni approvando il progetto esecutivo e fissando l’inizio del cantiere. In gennaio, terminate le festività, arriveranno operai e mezzi per rifare il tratto compreso tra viale Milano e il lungomare. Nell’occasione sarà adeguato al nuovo arredo anche viale Milano eliminando l’asfalto e creando una continuità nella pavimentazione, senza cordoli, tra le due parti del viale da sempre ‘spaccate’ dal traffico di viale Milano. I Lavori di questo primo tratto dovranno terminare in estate, come da cronoprogramma stabilito dall’amministrazione comunale. Fissati i tempi del cantiere si passa alle caratteristiche del progetto contestate dal Consorzio del viale ed anche da Federalberghi per quello che è stato definito uno scarso coraggio nel ripensare l’area del viale. Ilrestodelcarlino.it - Cambia il ‘salotto’. Via libera al progetto. Lavori a gennaio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nessuna marcia indietro sul nuovo viale Ceccarini. La giunta ha retto alle contestazioni approvando ilesecutivo e fissando l’inizio del cantiere. In, terminate le festività, arriveranno operai e mezzi per rifare il tratto compreso tra viale Milano e il lungomare. Nell’occasione sarà adeguato al nuovo arredo anche viale Milano eliminando l’asfalto e creando una continuità nella pavimentazione, senza cordoli, tra le due parti del viale da sempre ‘spaccate’ dal traffico di viale Milano. Idi questo primo tratto dovranno terminare in estate, come da cronoprogramma stabilito dall’amministrazione comunale. Fissati i tempi del cantiere si passa alle caratteristiche delcontestate dal Consorzio del viale ed anche da Federalberghi per quello che è stato definito uno scarso coraggio nel ripensare l’area del viale.

