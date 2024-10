Bologna, Italiano: “Tante assenze, Freuler trascinatore” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida con il Genoa: “Mi dispiace perché si dice sempre che durante le soste si può lavorare bene. I ragazzi non vedono l’ora di giocare con le rispettive selezioni e di questo sono contento, ma a volte danno oltre il 100%. Aebischer ha un problema all’adduttore, Ndoye è carico di fatica, Erlic una lesione, Iling un problema al collaterale. Tutti devono essere pronti. Karlsson si sta impegnand e sta cercando di raggiungere una condizione diversa. Freuler è un trascinatore e si merita tutto quello che sta raggiungendo”. Bologna, Italiano: “Tante assenze, Freuler trascinatore” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico delVincenzoha parlato alla vigilia della sfida con il Genoa: “Mi dispiace perché si dice sempre che durante le soste si può lavorare bene. I ragazzi non vedono l’ora di giocare con le rispettive selezioni e di questo sono contento, ma a volte danno oltre il 100%. Aebischer ha un problema all’adduttore, Ndoye è carico di fatica, Erlic una lesione, Iling un problema al collaterale. Tutti devono essere pronti. Karlsson si sta impegnand e sta cercando di raggiungere una condizione diversa.è une si merita tutto quello che sta raggiungendo”.: “” SportFace.

