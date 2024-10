Riforma dei corsi di laurea in medicina: il ministro Bernini illustra il nuovo disegno di legge (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il sistema universitario italiano sta affrontando una Riforma significativa, volto a migliorare l’accesso ai corsi di laurea in medicina e discipline correlate. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, ha recentemente condiviso con Tgcom24 le motivazioni e gli obiettivi del disegno di legge delega che punta a trasformare le modalità di ingresso per gli studenti nelle facoltà di medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e medicina Veterinaria. Questa iniziativa si propone di garantire che gli studenti italiani non siano costretti a cercare opportunità all’estero per proseguire il loro percorso di studi in medicina, preservando al contempo l’eccellenza dell’istruzione nelle università del Paese. Gaeta.it - Riforma dei corsi di laurea in medicina: il ministro Bernini illustra il nuovo disegno di legge Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il sistema universitario italiano sta affrontando unasignificativa, volto a migliorare l’accesso aidiine discipline correlate. Ildell’Università e della Ricerca, Annamaria, ha recentemente condiviso con Tgcom24 le motivazioni e gli obiettivi deldidelega che punta a trasformare le modalità di ingresso per gli studenti nelle facoltà die Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria eVeterinaria. Questa iniziativa si propone di garantire che gli studenti italiani non siano costretti a cercare opportunità all’estero per proseguire il loro percorso di studi in, preservando al contempo l’eccellenza dell’istruzione nelle università del Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riforma infermieri - nuovi corsi di laurea e possibilità di fare prescrizioni : contrari i medici - L’opposizione dei medici Contro le possibilità paventate dal ministero della Salute si sono schierati i medici e i loro rappresentanti sindacali che si sono definiti “sconcertati” dalle decisioni del dicastero, in quanto prese senza nessun tipo di interpello. E su questo tipo di diagnosi dopo 30 anni gli infermieri dopo una laurea magistrale avranno finalmente la possibilità di prescrivere quei ... (Quifinanza.it)

Riforma voto in condotta - Corsini : “La deterrenza non serve. L’educazione non è un sistema di premi e punizioni” - L’educazione non è un sistema di premi e punizioni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Le nuove regole sulla condotta a scuola, approvate in via definitiva dal Parlamento a fine settembre, modificano la valutazione del comportamento degli studenti, introducendo nuove norme sulle sospensioni per gli alunni di medie e superiori. (Orizzontescuola.it)

Riforma 4+2 per istituti tecnici e professionali : 17 percorsi sperimentali nel Lazio - da settembre - A Roma, il progetto sarà attivato in quattro istituti capofila: l'Istituto Professionale Vincenzo Gioberti, la Scuola Alberghiera Elis, l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta e il Polo Professionale Galileo Galilei. Con l'avvio del prossimo anno scolastico 2024/2025 partirà anche la nuova sperimentazione del percorso formativo 4+2 per istituti tecnico-professionali, pensato per favorire ... (Orizzontescuola.it)