Ilrestodelcarlino.it - La Ristopro cala il tris: espugnata Salerno

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) LDR 62FABRIANO 66 LDR : Chaves 20, Stanic 15, Cappelletti, Candotto, Favali 7, Annarumma ne, Fall 5, Duranti, Matrone 4, Mei 3, Kekovic 8, Biccardi ne. All. FarabelloFABRIANO: Pierotti 20, Carta, Dri 2, Centanni 21, Gnecchi 7, Molinaro 4, Pisano ne, Ottoni ne, Da Rin ne, Raucci 6, Scandiuzzi 6, Romagnoli ne. All. Niccolai Arbitri: Galluzzo e Iaia di Brindisi Parziali: 19-13 36-31 51-48 62-66 Arriva la terza vittoria consecutiva per unaFabriano sempre più in crescita: espugnato il campo del, dopo un’ottima seconda metà di gara e in particolare un grande ultimo quarto. Al via coach Farabello propone Stanic, indimenticato ex, Chaves, Candotto, Kekovic, Matrone, a cui Niccolai replica con Pierotti (foto) – che si trova di fronte il suo predecessore in maglia biancoblù – Centanni, Gnecchi, Raucci e Molinaro.