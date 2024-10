Inaugurato a Poggio a Caiano il nuovo allestimento della Visitazione del Pontormo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Poggio A Caiano – Taglio del nastro nella Villa Medicea di Poggio a Caiano per il nuovo allestimento della Visitazione del Pontormo. L’opera è ospitata nella Sala del Fregio a poca distanza dal Salone di Leone X dove si trova un’altra sua opera straordinaria: l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21. Corrieretoscano.it - Inaugurato a Poggio a Caiano il nuovo allestimento della Visitazione del Pontormo Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Taglio del nastro nella Villa Medicea diper ildel. L’opera è ospitata nella Sala del Fregio a poca distanza dal Salone di Leone X dove si trova un’altra sua opera straordinaria: l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21.

Poggio a Caiano - la Visitazione del Pontormo di nuovo esposta al pubblico - Per enfatizzare il mistero dell’incontro fra le donne, Bill Viola adoperò uno slow motion estremo, che dilata una azione di quarantacinque secondi in un video della durata di dieci minuti. Si offre infatti un’attrattiva in più, tra capolavori grandissimi, come la magnifica Villa medicea, per i visitatori, pensando intanto a riportare la Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano alle condizioni ... (Lanazione.it)

La Visitazione del Pontormo arrivata alla Villa Medicea di Poggio a Caiano - L’inaugurazione della sala della Giostra con il nuovo allestimento è prevista per giovedì 12 settembre alle 20. Il Comune di Poggio a Caiano si è accollato una spesa di circa 50mila euro per il trasporto di tutte le opere (compresa la Visitazione e la sua teca protettiva) e per l’allestimento della sala della Giostra che diventa un salone espositivo e ora dotata di un impianto di allarme a ... (Corrieretoscano.it)

La Visitazione del Pontormo trasferita a Poggio a Caiano - Tra Prato e Poggio a Caiano alla fine è stata scelta quest'ultima: la Villa medicea di Poggio a Caiano ospita già un affresco del Pontormo e dove dal 3 ottobre sarà esposta. arrivo del pontormo e altre opere a poggio a caiano È stata una scelta sofferta, quella dei carmiganesi, che hanno dovuto lasciare andare l'opera per via del restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, che fa capo ... (Lanazione.it)