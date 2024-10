Il Pozzuoli Foto Fest – Incontri D’Autore Anteprima II edizione ospita Luigi Spina

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo l’ottimo riscontro dello scorso weekend con un folto pubblico ad ascoltare le narrazioni degli ospiti, continua, venerdi 18 ottobre 2024, alle ore 17,30, presso i Magazzinigrafici di Napoli (in via S. Giovanni in Porta – Napoli) diretti da Yvonne De Rosa, la kermesse “II”, ideata e diretta da Gianni Biccari, che si avvale del patrocinio della Regione Campania e di quello della Fiaf (Federazione Italiana Associazionigrafiche). Il terzo appuntamento, a ingresso libero, avrà come ospite. Dialogherà con lui la storica dellagrafia Federica Cerami. Attraverso l’uso sapiente della luce e delle attrezzature, le sue immagini restituiscono in pieno tutto lo splendore delle opere d’arte.