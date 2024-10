Argentina, il governo Milei avanza con le privatizzazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'organo regolatore del mercato azionario argentino, la Commissione nazionale valori (Cnv), ha pubblicato una nuova normativa che consente di "flessibilizzare e semplificare" il processo di privatizzazione delle imprese statali avviato dal governo di Javier Milei. Lo riferisce un comunicato della stessa Cnv dove si informa dell'istituzione di "un apposito regime di informativa contabile, di carattere temporaneo, che agevola l'ingresso al regime di offerta al pubblico di aziioni, tenendo conto delle peculiarità dei soggetti privatizzati sia della normativa vigente". Quotidiano.net - Argentina, il governo Milei avanza con le privatizzazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'organo regolatore del mercato azionario argentino, la Commissione nazionale valori (Cnv), ha pubblicato una nuova normativa che consente di "flessibilizzare e semplificare" il processo di privatizzazione delle imprese statali avviato daldi Javier. Lo riferisce un comunicato della stessa Cnv dove si informa dell'istituzione di "un apposito regime di informativa contabile, di carattere temporaneo, che agevola l'ingresso al regime di offerta al pubblico di aziioni, tenendo conto delle peculiarità dei soggetti privatizzati sia della normativa vigente".

