Smile 2: il terrificante trailer finale del film Paramount ha diffuso il terrificante trailer finale di Smile 2, l'atteso sequel del film del 2022 Smile, campione d'incassi. L'ultimo trailer arriva proprio dopo che ha debuttato lo score di Rotten Tomatos. In Smile 2, in procinto di intraprendere un nuovo tour mondiale, la popstar Skye Riley (Naomi Scott) inizia a sperimentare eventi sempre più terrificanti e inspiegabili. Sopraffatta dall'escalation di orrori e dalle pressioni della fama, Skye è costretta ad affrontare il suo oscuro passato per riprendere il controllo della sua vita prima che questa vada fuori controllo. Il sequel è scritto e diretto da Parker Finn e prodotto da Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Parker Finn, Robert Salerno.

Smile 2 : online il sanguinolento final trailer! - . Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo e sanguinolentissimo final trailer di Smile 2, attesissimo sequel del film del 22, in arrivo nelle sale italiane il 17 ottobre 2024. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi. (Nerdpool.it)

Mister Movie | Trailer finale di Smile 2 il sequel horror di Naomi Scott in uscita - Smile 2: Il terrore si intensifica nel nuovo trailer Nel nuovo trailer, la protagonista, interpretata da Naomi Scott, si ritrova a vivere un incubo sempre più profondo e inquietante. Il film, vietato ai minori, arriverà nelle sale cinematografiche questo venerdì 18 ottobre, promettendo di portare ancora più paura e suspense. (Mistermovie.it)

Smile 2 : rilasciato il nuovo terrificante trailer - Smile 2 e le note di produzione Smile 2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre a Naomi Scott spiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Il film segue gli eventi del primo fortunato capitolo, portando la terrificante maledizione su un altro livello. (Universalmovies.it)