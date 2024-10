Ranking Fifa aggiornato, novità per l’Italia: la posizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Fifa ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul Ranking dopo la pausa nazionali. Tutti i dettagli sull’Italia di Luciano Spalletti La Fifa, dopo l’ultima pausa nazionali, ha aggiornato il Ranking. l’Italia di Spalletti sale in nona posizione dopo il pareggio contro il Belgio e la vittoria su Israele in Nations League. LA TOP 10 Calcionews24.com - Ranking Fifa aggiornato, novità per l’Italia: la posizione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha pubblicato un nuovo aggiornamento suldopo la pausa nazionali. Tutti i dettagli suldi Luciano Spalletti La, dopo l’ultima pausa nazionali, haildi Spalletti sale in nonadopo il pareggio contro il Belgio e la vittoria su Israele in Nations League. LA TOP 10

Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai : Sinner n.1 - Berrettini scavalca Darderi. La nuova classifica - Domenica 13 ottobre si giocherà la finale del Masters 1000 di Shanghai, penultimo torneo di questo livello nel corso della stagione. 046 76. Lorenzo Musetti 2. Jannik Sinner 11. Francesco Passaro 533 (perderebbe una posizione nei confronti di Galan se andasse in finale al Challenger di Valencia, perderebbe una posizione nei confronti di de Jong se andasse in finale al Challenger di Villa Maria) . (Oasport.it)

Ranking doppio WTA : Errani torna in top-10 dopo 9 anni - Paolini è nelle 10 in due classifiche - Con questo risultato l’Italtennis ha anche dei top-10 in ogni classifica: oltre alle già citate ragazze, c’è ovviamente Jannik Sinner n°1 ATP in singolare più Andrea Vavassori e Simone Bolelli rispettivamente n°9 e 10 in doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo aver conquistato il loro secondo ‘1000’ stagionale dopo gli Internazionali d’Italia, entrano infatti tra le prime 10 giocatrici della ... (Sportface.it)

Jannik Sinner ha un vantaggio siderale su Carlos Alcaraz nel ranking ATP : cos’è cambiato dopo la finale di Pechino - L’azzurro ha perso il terzo testa a testa con l’iberico nel corso di questa annata agonistica, dopo i ko rimediati al Masters 1000 di Indian Wells e al Roland Garros, ma resta saldamente il numero 1 del mondo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto due Slam a testa: Australian Open e US Open per l’azzurro, Roland Garros e Wimbledon lo spagnolo. (Oasport.it)