Lombardia, indagine sulle gare a E&Y (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Finanza, coordinata dalla Procura europea, ha perquisito gli uffici della società. Acquisiti documenti in Regione. L’ipotesi è turbativa d’asta sui bandi per le consulenze. Laverita.info - Lombardia, indagine sulle gare a E&Y Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Finanza, coordinata dalla Procura europea, ha perquisito gli uffici della società. Acquisiti documenti in Regione. L’ipotesi è turbativa d’asta sui bandi per le consulenze.

Sanità - indagine : 1 milione in fuga dal Sud per le cure mediche - 70% in Lazio e Lombardia - E' quanto emerge […]. Report Emg differente-CasAmica, 4 su 10 poco soddisfatti del Ssr che è peggiorato negli anni Negli ultimi 3 anni 1 milione di Italiani residenti al Sud e nelle isole è stato costretto a spostarsi dalla propria regione per sottoporsi a cure mediche e quasi il 70% ha scelto il Lazio e Lombardia. (Sbircialanotizia.it)

I migranti della salute hanno espresso anche la necessità di un supporto psicologico per sé o per la propria famiglia (49%) e mezzi di trasporto per raggiungere l'ospedale (43%), servizi che CasAmica si impegna a potenziare anche attraverso la realizzazione della nuova struttura. Tutto questo ha un impatto economico notevole sulla vita dei malati e delle famiglie.