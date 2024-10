Camomilla Italia tra i marchi storici di interesse nazionale. Un successo che ha radici nella Napoli degli anni ’70 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Camomilla Italia, marchio di moda napoletano con oltre cinquant’anni di storia alle spalle “ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: l’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “Un riconoscimento ufficiale – si legge in una nota della società – che celebra l’importanza dei marchi che hanno segnato la storia produttiva e culturale del Paese, distinguendosi per la loro longevità e il contributo dato al Made in Italy. L’iscrizione al Registro, oltre a riconoscere il ruolo storico di Camomilla Italia, rappresenta una tutela del marchio, rafforzando il suo valore simbolico e garantendone la protezione in caso di acquisizioni o delocalizzazioni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)o di moda napoletano con oltre cinquant’di storia alle spalle “ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: l’iscrizione nel Registro speciale deidiistituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “Un riconoscimento ufficiale – si legge in una nota della società – che celebra l’importanza deiche hanno segnato la storia produttiva e culturale del Paese, distinguendosi per la loro longevità e il contributo dato al Made in Italy. L’iscrizione al Registro, oltre a riconoscere il ruolo storico di, rappresenta una tutela delo, rafforzando il suo valore simbolico e garantendone la protezione in caso di acquisizioni o delocalizzazioni.

